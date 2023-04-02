Землетрясения в России: ученые раскрыли, где возможны самые сильные толчки Ученые рассказали, стоит ли россиянам опасаться разрушительных подземных толчков

Фото: Sholaita Iriawan/Global Look Press

В России землетрясения случаются почти ежедневно. После того как 6 февраля в Турции и Сирии произошло крупнейшее за последние 80 лет землетрясение, в результате которого погибли почти 60 тысяч человек, каждая подобная новость вызывает волнение. NEWS.ru поговорил с учеными, которые рассказали, стоит ли россиянам опасаться разрушительных подземных толчков.

Какие землетрясения произошли в России за последние дни

В конце февраля подземные толчки были зафиксированы близ поселка Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области магнитудой 4,7. А 24 марта землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи.

1 апреля случились сразу три землетрясения: на востоке Камчатки ученые зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в акватории Кроноцкого залива. Также землетрясение произошло на Ставрополье. По данным регионального ГУ МЧС России, магнитуда составила 4,6, толчки ощущались в Советском и Георгиевском городских округах, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске.

Затем Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о еще одном землетрясении магнитудой 4,3 недалеко от Пятигорска. Эпицентр располагался в 99 км к северо-востоку от Пятигорска и в 23 км — к северо-востоку от Зеленокумска, очаг находился на глубине 15 км.

Может ли землетрясение в Турции спровоцировать землетрясение в России

По мнению главного научного сотрудника Института космических исследований РАН Сергея Пулинца, землетрясения в Турции теоретически могут повлиять на увеличение сейсмической активности в близлежащих российских регионах.

«Был такой сейсмолог Николаев Алексей Всеволодович. Он говорил, что не бывает просто землетрясения, каждое землетрясение является следствием предыдущих. Но вот это воздействие, оно не такое непосредственное. Установить точно, что вот это было причиной следующего, очень редко удаётся», — отметил Пулинец в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Boris Roessler/Global Look Press Спустя неделю после разрушительных землетрясений в Турции

А как же границы литосферных плит?

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин, напротив, категорически отрицает такую возможность.

«Крайне маловероятно, потому что слишком далеко. Если могло быть воздействие, то на расстоянии, скажем, до двух тысяч километров, а дальше это уже влияние движения тектонических плит. Но это движение может вызвать землетрясение и в Турции, и, скажем, на севере Анатолийской плиты, которая граничит уже с Кавказом. Связь есть не потому, что землетрясение в Турции вызовет землетрясение на севере плиты, а потому, что у этих двух явлений один и тот же источник, одна и та же причина — движение Евразийской плиты относительно Африканской», — говорит он.

Движение Анатолийской плиты, которое вызвало землетрясение в Турции, не может затронуть Россию — плита находится слишком далеко от ее границ, успокаивает ученый.

«Есть же много плит, и ясно, что разные плиты движутся. То, что есть сейсмичность на территории России, это тоже движение плит, просто других, они тоже между собой связаны», — объясняет он.

Будут ли землетрясения в Центральной России, на Байкале, в Крыму

Шебалин уверен, что в Центральной России землетрясения практически невозможны. На этой территории возможны лишь «техногенные явления».

«Возможны какие-то техногенные стартовые явления, какие-то обрушения, связанные с образованием полостей вблизи поверхности земли, обрушения грунта, но тектонические землетрясения, сколько-нибудь ощутимые человеком, в этих регионах невозможны. На Урале — там да, возможно. Дальний Восток — да, это наиболее высокосейсмичный регион. Следующие по опасности Байкал, Сахалин, Алтай и Саяны, Кавказ, Крым», — объясняет он.

Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press Россия, озеро Байкал

Где ждать толчков в ближайшее время

Никаких реальных предвестников крупных землетрясений в России на данный момент не предвидится, утверждает Сергей Пулинец.

«Там [в самых опасных районах] не критическое увеличение сейсмической активности, пока оно находится в пределах нормальной сейсмической активности, но, естественно, в течение года активность колеблется как-то больше-меньше. Никаких реальных предвестников какого-то сильного сейсмического события нет», — говорит он.

Такого же мнения придерживается директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«Ничего нетипичного не происходит, активность в обычном режиме, совершенно никакой активизации глобально не произошло. Было сильное землетрясение, огромное количество жертв в Турции, Сирии. Конечно, после этого повысился интерес к землетрясениям. То, что наблюдается количество землетрясений, это количество реакций на то, что они происходят. Раньше обращали внимание, но в меньшей степени», — объясняет он.

Только в марте в России было зафиксировано несколько землетрясений в разных регионах страны. Например, на Камчатке за последнее время произошли сразу несколько землетрясений. 15 февраля и 10 марта в этом регионе подземные толчки были отмечены трижды за день. Сейсмическая активность имела место на Сахалине, в Ингушетии, Дагестане, Иркутской, Магаданской областях, а также в Сочи..

Несмотря на то что землетрясение для города довольно редкое явление, местным жителям не стоит беспокоиться, считает Пулинец,

«3,3 балла — это очень маленькое, нестрашное. Ну покачает вас в кровати, ничего страшного», — уверен он.

Всегда ли баллы говорят о мощности землетрясения?

Ученый рассказал о механизме землетрясения. По его словам, балльность — не единственный и не самый важный параметр.

«Это зависит не только от балльности, это зависит от того, на какой глубине было. Одно дело — пять километров, другое дело — 150. То есть интенсивность колебаний на поверхности земли будет совершенно разная. Кроме того, большую роль играет так называемый механизм землетрясения», — пояснил Пулинец.

Ученый рассказал, что «землетрясение — это когда у вас происходит разрыв земной коры, а относительное движение этих блоков земной коры друг относительно друга бывает совершенно разное».

«Обычный механизм — когда один блок наползает на другой, второй — когда, наоборот, он соскальзывает вниз. Третий — когда они по касательной движутся относительно друг друга», — уточняет он.

Пулинец добавляет, что разные типы движения плит, в свою очередь, влияют на то, каким будет воздействие на здание во время потенциального землетрясения — вертикальным или горизонтальным.

Можно ли на самом деле предсказывать землетрясения

Оба ученых сходятся во мнении, что на данный момент в сейсмологии не может быть точных и оперативных прогнозов.

«Прогнозов, которые могут быть использованы для оперативного реагирования, силами МЧС, пока нет, не может быть, потому что наука ещё не дошла до такой точности прогнозов. Поэтому если есть прогнозы, то они неточные по времени и пространству и доводятся в виде каких-то рекомендаций довольно общего характера. Скажем, провести в этом регионе учения МЧС или провести дополнительную работу с населением, как вести себя при землетрясении, не более того. А вот для принятия каких-то решений вроде эвакуации населения, конечно, пока таких прогнозов нет», — рассказал Шебалин.

Он добавил, что по договоренности между учеными прогнозы не публикуются в общем доступе, а доводятся до населения через структуры МЧС, чтобы не вызывать у людей панику.