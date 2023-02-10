Ученый рассказал, ждать ли землетрясений в РФ после толчков в Казахстане Ученый Пулинец заявил, что в России не стоит ждать значимых землетрясений

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Ждать значимых землетрясений на территории России после толчков в Казахстане не стоит, поскольку магнитуда 4,4 является вполне нормальной сейсмической активностью, рассказал NEWS.ru доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец. По его словам, землетрясение в Казахстане никак не связано с тем, что произошло в Турции и Сирии.

Магнитуда 4,4 — это нормальная сейсмическая активность. И данный толчок никак не связан с турецким землетрясением. Так что ждать каких-то значимых толчков на территории Российской Федерации не стоит, — сказал Пулинец.

10 февраля сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала землетрясение магнитудой 4,4 на границе с Россией. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение было зафиксировано в 15:35 мск в 900 километрах к северо-востоку от Астаны. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ночь на 6 февраля в юго-восточной части Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, унесшее жизни десятков тысяч людей и разрушившее десятки тысяч домов и строений. На 10 февраля список погибших в обеих странах превышает 23 тысячи человек. В Турции погибли 19 388 человек, 77 711 получили ранения.

Президент России Владимир Путин после случившегося направил телеграммы с соболезнованиями турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и главе Сирии Башару Асаду. Он выразил готовность оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения и принес соболезнования тем, кто потерял родных и близких.