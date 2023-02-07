Названы регионы России с самой высокой сейсмической активностью Сейсмолог Завьялов: в России землетрясения чаще всего происходят на Камчатке и Сахалине

Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look

Самая высокая сейсмическая активность в России наблюдается на Камчатке, Курильских островах, Сахалине, Алтай-Саянах и в Байкальской рифтовой зоне, рассказал «Радио 1» сейсмолог Алексей Завьялов. Землетрясения также случаются на Северном Кавказе и в Крыму, кроме того, слабая сейсмичность наблюдается и на юге Уральских гор, уточнил эксперт.

Сейсмоактивные регионы нашей страны — это Камчатка, Курильские острова, Сахалин, Байкальская рифтовая зона, Алтай-Саяны, юг Уральских гор — но там слабая сейсмичность, а также Северный Кавказ и Крым, — сообщил Завьялов.

Сейсмолог добавил, что турецкое землетрясение спровоцировало сейсмическую активность по всей планете и «отозвалось» в том числе в российских регионах. Он подчеркнул, что предсказать время и силу следующего подземного толчка наука не может. Эксперт добавил, что столице России ничего не угрожает, потому что в Москве нет геологических структур, которые могли бы генерировать сильные землетрясения.

Геофизик Сергей Пулинец ранее заявил, что в Турции после сильнейшего землетрясения возможны новые подземные толчки магнитудой 6,0, но с каждым днем их сила будет уменьшаться. По его словам, всего Ближнего Востока эта ситуация не коснется, так как такие крупные землетрясения происходят очень редко. В самой же Турции подземные толчки разной степени активности могут наблюдаться в течение недели.