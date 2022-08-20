В Сочи произошло землетрясение В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3

Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сочи, утром 20 августа, произошло землетрясение магнитудой 3,3. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясение зафиксировано в 07:55 утра. Очаг события находился на глубине в 5 километров.

По сообщению сейсмологов, подземные толчки произошли в районе Западного Кавказа.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате инцидента не поступало. Местные жители в социальных сетях делились подробностями произошедшего.

В Кудепсте ощутили <...>. Сидела на кухне с детьми, все дрожь в ногах почувствовали. Неприятное ощущение, однако. — написала одна из пользовательниц.

В Галицыно хорошо ощутили. — добавил очевидец.

В Молдовке тоже было заметно. — заметила другая подписчица.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Курилах. Сейсмособытие произошло в 117 километрах от села Малокурильское.

Также ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецком городе Каш в провинции Анталья. Колебания земной поверхности зафиксировали 7 августа в 11:02 по местному времени.