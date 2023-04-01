Землетрясение произошло на востоке Камчатки Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали на Камчатке

Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Камчатка

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Подземный толчок произошел в акватории Кроноцкого залива.

Ученые зафиксировали землетрясение 1 апреля в 21:58 по местному времени (12:58 мск). Эпицентр находился в 136 километрах от села Мильково, очаг залегал на глубине 93 километров.

14 марта у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземный толчок произошел в акватории Тихого океана, очаг залегал в 194 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 15 километров.

25 марта землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 162 километрах к северу от города Калама, где проживает более 140 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 80 километров. Также 25 марта землетрясение магнитудой 4,9 случилось в Иране. Эпицентр находился в 47 километрах к юго-востоку от города Дехлорана, где проживает около 45 тысяч человек, очаг залегал на глубине 40 километров. В тот же день на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в районе Екинозю провинции Кахраманмараш, очаг залегал на глубине семи километров. За день до этого в Кахраманмараше было землетрясение магнитудой 5,0.