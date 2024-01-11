«Зеленский выступит на корпоративах в банях». Что пишут военкоры 11 января?

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis//Global Look Press

Владимир Зеленский посетил Литву

Удар ВС РФ по гостинице Park Hotel с наемниками ВСУ в Харькове, визит Владимира Зеленского в Прибалтику, текущая ситуация в зоне проведения спецоперации, обстрел территории России западным вооружением, обстановка на границе Украины и Белоруссии — российские военкоры сегодня в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Борис Рожин рассказал об ударе ВС РФ по отелю Park Hotel в Харькове

«Вчера ближе к полуночи российские войска нанесли удар по гостинице Park Hotel в Харькове. Удар, увы, к результату не привел (пострадал лишь фасад, а подразделение наемников проживало на цокольном этаже). Поэтому украинские СМИ на коленке оперативно сделали сюжет о том, как русские обстреливают мирные гостиницы. Сразу же после удара по всему Харькову начали оповещать подразделения „Интернационального легиона“ и иностранных наемников, которые как раз-таки в подобных зданиях квартируют. Пока неизвестно, насколько быстро все гостиницы опустеют и не вернется ли кто-то в их стены. О той же давно опустевшей гостинице „Турист“ ходят споры до сих пор: есть ли там кто-то или нет, а СБУ периодически проводят показные заселения, чтобы спровоцировать русских на удар. Тем не менее подходы к огневому поражению начали меняться. По Харькову в ежедневном режиме наносятся удары, цели доравездываются и поражаются в том случае, если нужно доработать», — отметил военный журналист.

Рожин добавил, что удары по Харькову критически важны для жителей российского приграничья, которые ждут создания буферной зоны на своих южных рубежах.

Фото: t.me/UA_National_Police

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Александр Коц: «Отчаянные гастроли Зеленского по Прибалтике»

«Зеленский продолжает чёс по трибалтийским вымиратам — после Литвы сегодня прилетел в Эстонию. Опять будет грозить России кулаком, как и в Вильнюсе, призовет „всем вместе закончить Путина“. Воинственные прибалты в ответ подгонят украинцам БТР. Может, даже два. Помогли бы и танком, но он у них один на три страны. Видимо, Зеленского никуда больше не зовут. Скоро снова будет в банях на корпоратах выступать», — написал военкор.

Александр Сладков рассказал о текущей ситуации в зоне СВО

«Ситуация сложная, НАТО не беднеет и не разваливается, ВСУ не отступают, мы не проводим действий, результаты которых можно назвать ошеломляющими. Но мы воюем и владеем инициативой. Это раз. А два — то, что мы находимся на очень важном этапе развития гражданского общества и Российского государства. Алгоритм: стране тяжело, первым откликается народ, затем перестраивается и включает свои возможности государство. Началась СВО — сбрасывались всем обществом на питание и на теплую одежду бойцам, государство включилось и сняло эту проблему. И так далее будет по коптерам, по системам окопной РЭБ. Мы воюем и победим», — написал военкор.

«Старше Эдды» высказал мнение об ударах по территории РФ оружием Запада

«Запросы на то, чтобы ударить западными системами по старой территории России, идут давно. Валерий Залужный еще в прошлом году причитал, мол, американцы не дают ему защитить свой народ и не разрешают использовать „Хаймарсы“ и „Шторма“ для поражения целей в глубине России, теперь вот на встрече с Зеленским этот же вопрос поднял президент Эстонии. Запад вполне может взвинтить градус и дать добро Зеленскому, а Зеленский с радостью выполнит поручение. Весь вопрос в том, как мы будем реагировать на данный факт, если таковой случится. Хотя лично для меня нет разницы, бьют украинцы „Хаймарсами“ и „Штормами“ по Донецку и Крыму либо эти системы работают по территории России в ее старых границах, это все Россия, без деления на новые и старые территории», — написал автор канала.

Таллин выступает за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по России западным оружием, заявил сегодня президент Эстонии Алар Карси на пресс-конференции с Зеленским.

«Рыбарь» рассказал о ситуации на границе Украины и Белоруссии

«Намедни государственный секретарь Совета Безопасности республики Александр Вольфович заявил, что вдоль границы между Белоруссией и так называемой Украиной все заминировано. Всего, по агентурным данным, насчитывается свыше 500 тысяч противопехотных и противотанковых мин. И это достаточно красноречивый ответ на вопрос: „Когда же Репки?“ (для тех, кто не в теме: когда же ВС РФ наконец пойдут с севера на юг). Наступать в составе механизированных колонн по основным дорожным направлениям, как в феврале 2022 года, уже не выйдет. Правда, весь черт кроется в деталях», — отметили авторы канала.

«Рыбарь» подчеркнул, что сейчас украинские подразделения копают три линии обороны и укрепрайонов вдоль границы.

Фото: dpsu.gov.ua

«Правда, все в конечном счете всегда упирается в качество подразделений. Например, 6 января разведывательно-диверсионная группа российских ССО сумела в Сумской области ликвидировать около десятка украинских военнослужащих и ополченцев, беспрепятственно обойдя и мины, и укрепрайоны, а потом растворившись в лесопосадках. Так что при желании это все можно обойти (главное — не идти „в лоб“ по основным дорожным направлениям). И для сравнения: 500 тысяч мин закопано вдоль границы Белоруссии. На Ореховском участке фронта (Копани — Работино — Вербовое — Новофедоровка — Новопокровка), по отдельным оценкам, было порядка 420 тысяч мин (участок примерно в 25 км длиной). После таких цифр 500 тысяч мин на 700 км границы кажутся уже совсем небольшими», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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