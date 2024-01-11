Удар ВС РФ по гостинице Park Hotel с наемниками ВСУ в Харькове, визит Владимира Зеленского в Прибалтику, текущая ситуация в зоне проведения спецоперации, обстрел территории России западным вооружением, обстановка на границе Украины и Белоруссии — российские военкоры сегодня в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.
Борис Рожин рассказал об ударе ВС РФ по отелю Park Hotel в Харькове
«Вчера ближе к полуночи российские войска нанесли удар по гостинице Park Hotel в Харькове. Удар, увы, к результату не привел (пострадал лишь фасад, а подразделение наемников проживало на цокольном этаже). Поэтому украинские СМИ на коленке оперативно сделали сюжет о том, как русские обстреливают мирные гостиницы. Сразу же после удара по всему Харькову начали оповещать подразделения „Интернационального легиона“ и иностранных наемников, которые как раз-таки в подобных зданиях квартируют. Пока неизвестно, насколько быстро все гостиницы опустеют и не вернется ли кто-то в их стены. О той же давно опустевшей гостинице „Турист“ ходят споры до сих пор: есть ли там кто-то или нет, а СБУ периодически проводят показные заселения, чтобы спровоцировать русских на удар. Тем не менее подходы к огневому поражению начали меняться. По Харькову в ежедневном режиме наносятся удары, цели доравездываются и поражаются в том случае, если нужно доработать», — отметил военный журналист.
Рожин добавил, что удары по Харькову критически важны для жителей российского приграничья, которые ждут создания буферной зоны на своих южных рубежах.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
Александр Коц: «Отчаянные гастроли Зеленского по Прибалтике»
«Зеленский продолжает чёс по трибалтийским вымиратам — после Литвы сегодня прилетел в Эстонию. Опять будет грозить России кулаком, как и в Вильнюсе, призовет „всем вместе закончить Путина“. Воинственные прибалты в ответ подгонят украинцам БТР. Может, даже два. Помогли бы и танком, но он у них один на три страны. Видимо, Зеленского никуда больше не зовут. Скоро снова будет в банях на корпоратах выступать», — написал военкор.
Александр Сладков рассказал о текущей ситуации в зоне СВО
«Ситуация сложная, НАТО не беднеет и не разваливается, ВСУ не отступают, мы не проводим действий, результаты которых можно назвать ошеломляющими. Но мы воюем и владеем инициативой. Это раз. А два — то, что мы находимся на очень важном этапе развития гражданского общества и Российского государства. Алгоритм: стране тяжело, первым откликается народ, затем перестраивается и включает свои возможности государство. Началась СВО — сбрасывались всем обществом на питание и на теплую одежду бойцам, государство включилось и сняло эту проблему. И так далее будет по коптерам, по системам окопной РЭБ. Мы воюем и победим», — написал военкор.
«Старше Эдды» высказал мнение об ударах по территории РФ оружием Запада
«Запросы на то, чтобы ударить западными системами по старой территории России, идут давно. Валерий Залужный еще в прошлом году причитал, мол, американцы не дают ему защитить свой народ и не разрешают использовать „Хаймарсы“ и „Шторма“ для поражения целей в глубине России, теперь вот на встрече с Зеленским этот же вопрос поднял президент Эстонии. Запад вполне может взвинтить градус и дать добро Зеленскому, а Зеленский с радостью выполнит поручение. Весь вопрос в том, как мы будем реагировать на данный факт, если таковой случится. Хотя лично для меня нет разницы, бьют украинцы „Хаймарсами“ и „Штормами“ по Донецку и Крыму либо эти системы работают по территории России в ее старых границах, это все Россия, без деления на новые и старые территории», — написал автор канала.
Таллин выступает за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по России западным оружием, заявил сегодня президент Эстонии Алар Карси на пресс-конференции с Зеленским.
«Рыбарь» рассказал о ситуации на границе Украины и Белоруссии
«Намедни государственный секретарь Совета Безопасности республики Александр Вольфович заявил, что вдоль границы между Белоруссией и так называемой Украиной все заминировано. Всего, по агентурным данным, насчитывается свыше 500 тысяч противопехотных и противотанковых мин. И это достаточно красноречивый ответ на вопрос: „Когда же Репки?“ (для тех, кто не в теме: когда же ВС РФ наконец пойдут с севера на юг). Наступать в составе механизированных колонн по основным дорожным направлениям, как в феврале 2022 года, уже не выйдет. Правда, весь черт кроется в деталях», — отметили авторы канала.
«Рыбарь» подчеркнул, что сейчас украинские подразделения копают три линии обороны и укрепрайонов вдоль границы.
«Правда, все в конечном счете всегда упирается в качество подразделений. Например, 6 января разведывательно-диверсионная группа российских ССО сумела в Сумской области ликвидировать около десятка украинских военнослужащих и ополченцев, беспрепятственно обойдя и мины, и укрепрайоны, а потом растворившись в лесопосадках. Так что при желании это все можно обойти (главное — не идти „в лоб“ по основным дорожным направлениям). И для сравнения: 500 тысяч мин закопано вдоль границы Белоруссии. На Ореховском участке фронта (Копани — Работино — Вербовое — Новофедоровка — Новопокровка), по отдельным оценкам, было порядка 420 тысяч мин (участок примерно в 25 км длиной). После таких цифр 500 тысяч мин на 700 км границы кажутся уже совсем небольшими», — добавил источник.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
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