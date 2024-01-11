Корабли НАТО могут начать патрулировать акваторию Украины Киев обсудил с НАТО привлечение ее кораблей к охране коридоров в Черном море

Фото: nato.int

Корабли НАТО могут быть привлечены к сопровождению судов в так называемых временных коридорах в Черном море, созданных Киевом, сообщил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа изданию «Украинская правда». По его словам, переговоры на эту тему уже идут.

Идут такие переговоры в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в порты Украины, — сказал он.

По словам командующего ВМС, Британия пообещала Украине два тральщика. Кроме того, Нидерланды предоставят украинской стороне один противоминный корабль, а в 2025-м — второй.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что единственный средний десантный корабль Украины «Юрий Олефиренко» затопили во время ударов по военным объектам в порту Одессы. По его словам, на палубе корабля вспыхнул пожар, который спровоцировал детонацию боеприпасов, после этого корабль начал тонуть. Экипаж, по его словам, потерпел существенные потери.

До этого издание Business Insider сообщило, что российские военные полностью уничтожили украинский флот беспилотников Bayraktar TB2. По словам авторов публикации, Киев лишился стратегически важного оружия и преимущества в ходе боевых действий.