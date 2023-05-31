Единственный средний десантный корабль Украины ушел на дно Военкор Руденко: единственный средний десантный корабль Украины «Юрий Олефиренко» затопили

Фото: МО Украины

Средний десантный корабль Украины «Юрий Олефиренко»

Единственный средний десантный корабль Украины «Юрий Олефиренко» затопили во время ударов по военным объектам в порту Одессы, сообщил в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко со ссылкой на украинский источник. Он пишет, что на палубе корабля вспыхнул пожар, который спровоцировал детонацию боеприпасов, после этого корабль начал тонуть. Экипаж, по его словам, потерпел существенные потери.

На палубе возник пожар, который стал причиной детонации боеприпасов, находящихся в трюме. После чего «Юрий Олефиренко» затонул. Среди экипажа корабля есть значительные потери, — сообщает военкор.

Ранее издание Business Insider сообщило, что российские военные полностью уничтожили украинский флот беспилотников Bayraktar TB2. По словам авторов публикации, Киев лишился стратегически важного оружия и преимущества в ходе боевых действий.

Утром 28 мая мэр Кеева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе Киева загорелось здание склада после падения обломков БПЛА. По его словам, площадь пожара составила 700 кв. м. До этого украинский градоначальник заявлял о взрывах и работе ПВО. Позднее он добавил, что возгорание локализовано. Кроме того, мэр сообщил, что на складе были разрушены строительные конструкции на площади в 1000 кв. м.