«Просто оставили умирать»: польский наемник пожалел о приезде на Украину Сальдо: польский наемник пожалел об участии в боях на стороне ВСУ

Фото: t.me/SALDO_VGA

Попавший в плен польский наемник пожалел об участии в боевых действия на стороне ВСУ, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Поляк рассказал, как украинские военные бросили его умирать на поле боя после ранения.

Бывший польский наемник, взятый в плен нашими бойцами в районе Крынок, говорит, что не хочет больше связываться с ВСУ. Мотивацией для участия в боевых действиях <...> для нынешнего пленного были деньги, однако ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий. Теперь Давид призывает соотечественников не повторять его ошибок и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать, — написал Сальдо.

Губернатор добавил, что после пленения наемник получил необходимую медицинскую помощь. Он отметил, что поляк пересмотрел свое отношение к ситуации на Украине, «увидев истинное лицо» ее военных.

Сальдо также вспомнил высказывание американского гангстера Аль Капоне о том, что «пуля меняет многое в голове, даже если попадает в задницу». По мнению губернатора, эти слова вполне уместны в отношении воюющих за Киев иностранных наемников.

Ранее стало известно, что на Купянском направлении был ликвидирован наемник из Болгарии Светослав Славков, воевавший на стороне ВСУ. О его уничтожении рассказал военкор Юрий Котенок, отметив, что это первый подтвержденный болгарский наемник, ликвидированный российскими военными.