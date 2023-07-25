Заслуженный пилот назвал уникальные характеристики самолета-амфибии Бе-200 Заслуженный пилот Сытник заявил, что самолет Бе-200 сам набирает запас воды для тушения пожаров

Фото: МЧС РФ

Самолет-амфибия Бе-200

Нигде в мире нет таких специализированных самолетов для тушения пожаров, как Бе-200, заявил NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. По его словам, летательный аппарат сам набирает до 10 тонн воды буквально за несколько секунд.

Уникальность Бе-200 в способности самостоятельно, с воды, набрать до 10 тонн воды за несколько десятков секунд. Самолет раскрывает своеобразные жабры, как у рыбы. Они небольшие, но мощные, аэродинамически хорошо рассчитаны. Машина выпускает эти жалюзи и производит как бы посадку, но до конца скорость не сбрасывает. Потом створки плотно закрываются, — сообщил Сытник.

По его словам, также у Бе-200 очень хорошая аэродинамика. Как правило, в пожарах очень разряженный воздух, горячий, а у Бе-200 очень мощный двигатель для его веса, и он может, если не входить в зону самого огня, с краю, локализовать его. Водяное облако, если не тушит, то распространению огня препятствует. При этом для воздушного судна нужно мало технического персонала — если рядом есть водоем, пригодный для захода на посадку и забора воды, то за сутки сбросить до 300 тонн воды.

Нигде в мире таких специализированных самолетов никто не делал: ни США, и в Европе, ни Китайцы. А то, что мы отправляем его за рубеж тушить пожар — куда-то в Турцию, Грецию или Италию — это большая политика. После таких визитов заказы на заводе кратно увеличиваются, и многие страны заказывают такую авиационную технику, а она практически не зависит от импортных комплектующих, — резюмировал пилот.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал указание о направлении российских самолетов-амфибий Бе-200 на тушение лесных пожаров в Турции. Экс-министр обороны Греции Панос Камменос также призвал правительство страны обратиться к России за помощью в тушении природных пожаров на островах.