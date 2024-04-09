Запуск ракеты с космодрома Восточный отменили за две минуты до старта Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменен

Фото: t.me/roscosmos_gk

На космодроме Восточный отменен первый запуск тяжелой ракеты «Ангара». Ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должна была стартовать в 12:00 9 апреля по московскому времени. Трансляция с места запуска велась на YouTube-канале «Роскосмос ТВ». Старт отменили за две минуты до запланированного времени. Что стало причиной отмены, не сообщается. Старт отложили как минимум на 24 часа. Фрагмент трансляции с отменой пуска опубликовал ТАСС.

Выдана команда отбоя пуска руководителем работ. Подготовиться к стоянке 24 часа, — сообщил координатор запуска за кадром.

Этот пуск должен был открыть летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур». Отмечается, что «Ангара-А5» — экологически чистая установка, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе.

Ранее сообщалось, что на пути из Омска ограбили поезд, доставлявший оборудование для космодрома Восточный. Груз включал системные блоки, мониторы и другие комплектующие, сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. Вагон с техникой отправили 16 декабря. Груз прибыл в точку назначения под новогодние праздники, поэтому вплоть до 8 января вагон разгружать было некому.