«Залетает в люк БМП»: назван самый эффективный российский беспилотник Военэксперт Дандыкин: дрон Lancet эффективно действует против бронетехники

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Российский модернизированный дрон Lancet является крайне эффективным оружием против бронетехники, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что БПЛА может нести взрывчатое вещество на 3 кг и взлетать на 30 км.

Для уничтожения бронетанковой техники в России используется модернизированный дрон Lancet, который несет 3 кг взрывчатого вещества и может взлетать на 30 км. Дрон очень эффективно действует против бронетехники, включая танки и БМП импортного производства. На их счету десятки единиц вражеской бронетехники. Дроны Lancet эффективно используются и при хорошей наводке могут залетать даже в люк БМП. Если он залетает внутрь бронемашины, то детонирует боезапасы и ничего не остается, — рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что представители Вооруженных сил РФ и добровольческие объединения вскоре получат опытные образцы дронов-камикадзе, которые сейчас находятся на завершающей стадии испытаний. Разработки компании «Энергоинновация» должны оказаться на передовой в зоне спецоперации в мае-июне.

По данным «Энергоинновации», использовать дроны на Украине смогут не только военнослужащие и добровольцы, но и Росгвардия, а также ЧВК «Вагнер».

В компании уточнили, что грузоподъемность аппарата составляет до 5 кг, а дальность полета — до 7 км. Максимальным расстоянием для беспилотника является 30 км.