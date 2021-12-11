Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в ГД
Володин: законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в ГД
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:20, 13 декабря 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Он напомнил, что о недопустимости опрометчивых решений ранее предупредил Владимир Путин.
Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан, — написал Володин в своём Telegram-канале.
По словам Володина, данное решение — результат диалога между Госдумой и правительством. При этом учитывались мнения регионов и обращения граждан, подчёркивает спикер.
Благодаря обратной связи замечания были услышаны. В понедельник на Совете Госдумы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрение этого законопроекта, — написал Володин.
12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, на транспорте и в общественных местах. Ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года.
Ранее Володин писал, что принятие решения по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будет во многом зависеть от ответов на вопросы, которые звучат в обществе. По словам политика, президент России Владимир Путин всегда подчёркивал важность добровольности прививок, а также говорил о необходимости доказывать гражданам, что прививаться лучше, чем болеть.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказала свою позицию относительно законопроектов о QR-кодах. По её мнению, они требуют существенной доработки: QR-коды должны быть предусмотрены не только для привитых или переболевших, но и для тех, кто имеет большое количество антител.