За сутки в России выявили 7113 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/192b4c4a-b6b9-11ea-bbaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки в 82 российских регионах коронавирус официально подтвердили у 7113 человек. У 32% заразившихся заболевание протекает без клинических симптомов. Всего в стране за период пандемии число заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло 613 994 человек.

По состоянию на 25 июня в России выявлено 613 994 заболевших коронавирусом (+7113 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За время пандемии с COVID-19 справились 375 164 жителя России (+ 6342 за сутки), скончались от инфекции 8605 человек (92 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за прошедшие 24 часа на территории Москвы из больниц по выздоровлении были выписаны ещё 926 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусом. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что общее число жителей города, выздоровевших после заражения COVID-19, выросло до 142 194 человек. По последним сведениям, в Москве зафиксировано 217 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вечером 24 июня стало известно, что за сутки в столице умерли 12 пациентов с COVID-19, таким образом, общее число жертв коронавируса в городе достигло 3669 человек.

Всего в мире коронавирусом заразились более 9,4 млн человек, более 482 тысяч умерли, более 4,7 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заражённых. На первом месте США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631.