За сутки в России от коронавируса вылечился 22 831 человек

https://static.news.ru/photo/f7da2ac8-6853-11eb-95c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки выздоровел 22 831 житель российских регионов с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. За всё время пандемии в РФ от коронавируса вылечились 3 436 326 человек.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 22 831 человек. За весь период выписано по выздоровлении по России — 3 436 326, — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число выздоровевших от коронавируса зафиксировано в Москве (4333), Санкт-Петербурге (2472) и Подмосковье (1012).

По состоянию на 6 февраля коронавирус выявили у 3 951 233 жителей РФ (+16 627 за сутки), скончались от инфекции 76 229 человек (+497 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в настоящий момент в мире наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление сделала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкховен. Она сказала, что эпидемиологическая обстановка в мире улучшилась благодаря принятию мер, которые позволили прервать «цепочки» передачи коронавируса. Также она подчеркнула, что мощным «инструментом» в борьбе с инфекцией является вакцинация. Она призвала государства, в которых заболеваемость идёт на спад, продолжать следить за тем, чтобы все предписанные специалистами меры соблюдались.

Ранее стало известно, что в мире число привившихся от коронавируса людей превысило количество заболевших. Об этом рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.