ВОЗ сообщила, что темпы распространения коронавируса снизились

https://static.news.ru/photo/87516b58-6840-11eb-801e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящий момент в мире наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление в субботу, 6 февраля, сделала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкховен.

Она в ходе брифинга сказала, что сейчас наступил хороший момент для сообщения о снижении темпов распространения заболевания.

Как заметила Мария ван Керкховен, эпидемиологическая обстановка в мире улучшилась благодаря принятию мер, которые позволили прервать «цепочки» передачи коронавируса. Также она подчеркнула, что мощным «инструментом» в борьбе с инфекцией является вакцинация. Она призвала государства, в которых заболеваемость идёт на спад, продолжать следить за тем, чтобы все предписанные специалистами меры соблюдались.

Ранее стало известно, что в мире число привившихся от коронавируса людей превысило количество заболевших. Об этом рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени. Но больше трёх четвертей этих вакцинаций приходятся всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60 процентов глобального ВВП, — приводит его слова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, апрель может преподнести неприятный подарок россиянам. В стране может начаться третья волна коронавируса, но пик её будет заметно ниже, чем у второй волны.

Об этом в беседе с журналистами заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Причиной более мягкого протекания пандемии он считает тот факт, что часть населения уже переболела.