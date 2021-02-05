В России ещё сохраняется вероятность третьей волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/158205e2-8f19-11ea-8271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Апрель может преподнести неприятный подарок россиянам. В стране может начаться третья волна коронавируса, но пик её будет заметно ниже, чем у второй волны.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Причиной более мягкого протекания пандемии он считает тот факт, что часть населения уже переболела.

Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела. Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70% населения будут привиты, — сказал Тавадян.

Как писал ранее NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович уверена, что пандемия коронавируса может пойти на спад. Однако вирус никуда не исчезнет. По её словам, решить вопрос с пандемией может именно массовая вакцинация.

Она посоветовала правительствам разных стран и дальше предпринимать меры по борьбе с заболеванием и по снижению смертности от вируса. Для этого по-прежнему следует носить маски, соблюдать социальную дистанцию, гигиену.