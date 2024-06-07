Юлия Тимошенко объявлена в розыск в России МВД России объявило в розыск экс-премьера Украины Юлию Тимошенко

Фото: Alexander Kosarev/Russian Look/Global Look Press

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Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск на территории России по уголовной статье, об этом говорится в базе розыска Министерства внутренних дел РФ. При этом не уточняется, по какой именно статье ведется розыск.

Тимошенко Юлия Владимировна. Разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

Ранее МВД России объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующая карточка появилась в базе данных ведомства. В основаниях говорилось, что политика разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области.

До этого МВД России объявило в розыск активиста и одного из бывших руководителей партии «Либеральная Россия» Андрея Сидельникова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он разыскивается по уголовному делу. По какой именно статье ведется розыск, также не уточнялось.

Кроме того, МВД РФ объявляло в розыск екатеринбургского художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о повторной дискредитации Вооруженных сил России.