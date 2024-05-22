МВД объявило в розыск создателя сайта «Уралнаш» МВД объявило в розыск художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России объявило в розыск екатеринбургского художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке, следует из базы розыска ведомства. По какой статье он разыскивается, не уточняется. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Станислав Алексеевич Шминке, 3.9.1984. Разыскивается по статье УК, — говорится в базе.

Ранее сообщалось, что журналиста и блогера Богдана Бакалейко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в розыск по уголовной статье. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Бакалейко грозит до двух лет лишения свободы.

До этого МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Информация из соответствующей базы ведомства свидетельствует о том, что основанием является статья Уголовного кодекса России. Более конкретной информации не приводится. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал его на 40 тысяч рублей в октябре 2023 года.