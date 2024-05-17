МВД России объявило в розыск блогера Бакалейко

Журналиста и блогера Богдана Бакалейко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в розыск, следует из данных, размещенных на сайте Министерства внутренних дел России. Уточняется, что Бакалейко ищут по уголовной статье.

Бакалейко Богдан Владимирович, 16.05.1991 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ, — сказано в базе розыска МВД.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Бакалейко грозит до двух лет лишения свободы.