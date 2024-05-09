Рэпера-иноагента Оксимирона объявили в розыск

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press

Оксимирон (Мирон Федоров)

МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Информация из соответствующей базы свидетельствует о том, что основанием является статья Уголовного кодекса России. Более конкретной информации не приводится.

Федоров Мирон Янович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сообщается в карточке.

В январе текущего года сообщалось, что Оксимирону грозит запрет на выступления в Объединенных Арабских Эмиратах и крупный штраф. По информации СМИ, причиной этому стали антироссийские высказывания музыканта во время концерта в Дубае.

До этого Оксимирона оштрафовали на 40 тысяч рублей за непредоставление данных о деятельности иностранного агента. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга установил, что артист не отправил сведения о своей работе в установленный срок, который истек 15 января 2023 года.

Также сообщалось, что журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был снова объявлен в розыск в связи с новым уголовным делом. Источник в правоохранительных органах подтвердил факт розыска, однако сама статья не уточняется.