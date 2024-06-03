Экс-руководитель партии Березовского объявлен в розыск МВД РФ объявило в розыск экс-руководителя «Либеральной России» Сидельникова

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Андрей Сидельников

МВД России объявило в розыск Андрея Сидельникова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), активиста и одного из бывших руководителей партии «Либеральная Россия», созданной предпринимателем Борисом Березовским в начале 2000-х, следует из базы розыска ведомства. Отмечается, что он разыскивается по уголовному делу. Статья не указана.

Андрей Александрович Сидельников, 07.07.1975. Разыскивается по статье УК, — говорится в карточке из базы.

Минюст России внес Сидельникова в реестр иностранных агентов в октябре 2023-го. Ведомство указывало, что он призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти. Кроме того, он участвовал в опросах на площадках, предоставляемых иностранными структурами, и помогал в создании материалов иноагентов. Сидельников переехал в Великобританию в 2007 году вслед за Березовским.

Ранее МВД России объявило в розыск екатеринбургского художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке. По какой статье он разыскивается, не уточняется. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ).

До этого стало известно, что журналиста и блогера Богдана Бакалейко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также объявили в розыск по уголовной статье. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Бакалейко грозит до двух лет лишения свободы.