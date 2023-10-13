Муждабаев, Романова и Волобуев попали в список иноагентов Минюст включил в список иноагентов Муждабаева и бывшего топ-менеджера Волобуева

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Айдер Муждабаев

Журналист Айдер Муждабаев и глава «Руси сидящей» (организация внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Ольга Романова внесены Минюстом России в список иностранных агентов, сказано на сайте ведомства. Также в список попал бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев.

Муждабаев выступал в поддержку властей Украины, в том числе осуществлял действия по сбору денежных средств для Вооруженных сил Украины. Осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Попадание в список Романовой объясняется тем, что она принимала участие в создании сообщений и материалов иноагентов, а также распространяла недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ. Волобуев, по данным Минюста, открыто выступал в поддержку украинских властей, негативно высказывался об СВО и вступил в подразделение ВСУ.

Также в список попали активист Андрей Сидельников, ведущая «Ходорковский Live» (Михаил Ходорковский внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Елена Малаховская, экс-депутат заксобрания Волгоградской области Евгений Доможиров, экс-координатор тамбовского штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Диана Рудакова, блогер Андрей Рудой, экономист Владислав Жуковский, кубанский активист и автор телеграм-канала «Титушки в Краснодаре» Виталий Вотановский, журналист Сергей Ковальченко и астраханский активист Анвар Курманакаев.

Ранее Романова пояснила, что иностранцы спонсируют российские некоммерческие организации из гуманитарных целей. По ее словам, ее проект существует на пожертвования, среди которых есть пять крупных спонсоров.

В 2020 году российские следователи предъявили заочное обвинение Муждабаеву, который уехал из России на Украину в 2015 году. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму. Он объявлен в международный розыск.