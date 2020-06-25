Переехавшего из РФ на Украину журналиста обвинили в призывах к терроризму

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российские следователи предъявили заочное обвинение 48-летнему журналисту Айдеру Муждабаеву, который уехал из России на Украину в 2015 году. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму.

Следствие установило, что мужчина выложил на своей странице в Facebook сообщения, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату граждан РФ на территории Украины. Россиян предлагалось обменять на осуждённого в Ростове-на-Дону за террористические преступления гражданина Украины Олега Сенцова.

Муджабаев объявлен в международный розыск. Подготовлены материалы для его заочного ареста. Продолжается расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Журналист начинал свою карьеру в изданиях Тамбова. В 1998 году он перешёл на работу в «Московский комсомолец», с 2008 года занимал должность замглавного редактора. В 2015 году Муджабаев переехал на Украину, где стал работать заместителем директора украинского телеканала «ATR».

Украинский режиссёр Олег Сенцов был приговорён в 2015 году Северо-Кавказским военным судом к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму. Его освободили в рамках обмена заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» 7 сентября 2019 года. Позже режиссер рассказал о пытках в российской тюрьме. Якобы его были дубинкой по пяткам, угрожали изнасиловать и надевали на голову пакет.

NEWS.ru писал, что Айдер Муджабаев предложил Воссоздать Великое княжество Литовское, в которое должны войти Польша, Украина, а также Смоленская область и город Можайск. Журналист напомнил, что XV веке литовские границы располагались рядом с Москвой.