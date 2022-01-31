Правозащитница рассказала, зачем иностранцы спонсируют российские НКО

Иностранцы спонсируют российские некоммерческие организации из гуманитарных целей, рассказала создательница фонда «Русь сидящая» (организация, исполняющая функции иностранного агента) и дважды лауреатка ТЭФИ Ольга Романова изданию Sobesednik.ru. Её проект существует на пожертвования, среди которых есть пятеро крупных спонсоров, сообщила Романова.

Я была на конференции в Швеции и зашла в один фонд. И вдруг вижу: на полу большими буквами написано «Наталья Эстемирова». Оказалось, что у них большие переговорные залы названы именами погибших российских правозащитников. Это просто шведский фонд по правам человека, который работает с тюрьмами. У меня слёзы брызнули... Я стою рыдаю, и вокруг меня стоят шведы и рыдают, глядя на меня. Я думаю, зачем им, шведам, это нужно? Они мне: «Мы хотим, чтобы Швеция стала в XXI веке гуманитарной сверхдержавой». Господи, я тоже хочу, чтобы моя страна поставила себе цель — стать великой гуманитарной сверхдержавой! — сказала Романова.

Она добавила, что «Русь сидящая» и получила статус иностранного агента за грант Евросоюза на устройство сети юридических клиник в России. Организация получила €190 000 на два года и построила юридические клиники в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ярославле и Чебоксарах.

Комментируя систему ФСИН и разоблачение пыток в ней, Романова заявила, что руководство сменилось из-за утечки информации, а решать проблему насилия новые сотрудники не будут.

Это должно быть гражданским ведомством, как везде в нормальных странах. Но это дело политической воли. Мы вряд ли можем этого дождаться при Путине. Если страна захочет встать на гуманистический путь, конечно ведомство станет гражданским, — отметила она.

Ранее Ольга Романова высказала мнение, что в 2022 году в России продолжат искать врагов государства среди граждан, как это было и 100 лет назад. Она считает, что государство будет случайным образом выбирать виновных, поскольку в стране нет никакой государственной идеи.