«Под каждым кустом экстремист»: правозащитница описала ситуацию в стране

«Безумные» тенденции продолжатся в 2022 году, а врагов государства будут выбирать случайно, заявила исполнительный директор движения «Русь сидящая» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Ольга Романова изданию Sobesednik.ru. Она связала это с отсутствием государственной идеи.

Собственно, как убеждали народ почти сто лет назад, что по мере строительства социализма врагов становится всё больше, так и сейчас: под каждым кустом притаился иностранный агент, вредитель или экстремист. Но поскольку нет ни строительства социализма, ни вообще идеи, что строим, то враги будут выбраны рандомно. Как перед самым Новым годом в один список агентов были записан боевой Виктор Шендерович и лоялистский Марат Гельман — так это всё и продолжится, — сказала Романова.

Она добавила, что власть сделает выводы из протестов в Казахстане, но и так очевидна польза для режима лояльных силовых подразделений. Приводя в пример эту ситуацию, правозащитница заявила, что жертвы никого не волнуют, а сочувствие в людях притупляется «от частого применения».

В нас меньше сочувствия к другим — значит, рано или поздно меньше сочувствия получишь и ты, будущая жертва, — высказалась Романова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что среди российских журналистов не должно быть иностранных агентов. Закон об иноагентах же, по его мнению, необходим для защиты страны от вмешательства извне.