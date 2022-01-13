Володин: среди журналистов не должно быть иноагентов

Среди российских журналистов не должно быть иностранных агентов, такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин во время награждения парламентских корреспондентов, приуроченного ко Дню печати, передаёт ТАСС. Он отметил, что закон об иноагентах необходим, чтобы защитить страну от вмешательства извне.

Что касается иностранных агентов — конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства. <...> Здесь много вопросов и к самому сообществу, вы возьмите, сами для себя определите, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек, — сказал Володин.

Ранее стало известно, что Минюст РФ расширил реестр СМИ-иноагентов, включив в него восьмерых оппозиционных журналистов, активистов и деятелей искусства. Таким образом, сейчас в списке числятся 111 организаций и физических лиц.

11 января о вынужденном отъезде из России объявил публицист и писатель Виктор Шендерович (включён Минюстом РФ в список СМИ — иностранных агентов). К отъезду его подтолкнул иск бизнесмена Евгения Пригожина.