Wildberries потерял около 650 млн рублей из-за «серого продвижения» товаров Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения, нанесшие ущерб в 650 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация о взломе баз данных Wildberries не соответствует действительности, сервисы компании работают в штатном режиме, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Представители компании обратились в полицию, однако это было связано с расследованием дела о «сером продвижении» на онлайн-платформе. В пресс-службе рассказали, что служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительной информации, сумма ущерба составила около 650 млн рублей.

Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 млн рублей. Точная сумма будет установлена в ходе следственных действий, — сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы маркетплейса, услугами «серого продвижения» на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов, которым злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный Telegram-бот.

Ранее городской суд Подольска признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком. После того, как решение вступит в силу, покупатели смогут обратиться к продавцу за возмещением нанесенного имущественного вреда.