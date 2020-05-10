Вывозной рейс с Тенерифе подешевел вдвое

https://static.news.ru/photo/2a5aa2f6-92d1-11ea-9b75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Стоимость билета на вывозной рейс с Тенерифе составит €200 вместо ранее озвученной в 32 тысячи рублей (около €400). Об этом заявили в Минкомсвязи.

Рейс #AFL2549 Тенерифе - Барселона - Петербург – Москва запланирован на 14 мая. Выполняться он будет «Аэрофлотом». Всем, кто приобрёл билеты по более дорогой цене, авиакомпания вернёт разницу, 0тметил представитель министерства в Telegram-канале «Госуслуги: Испания – РФ».

Ранее NEWS.ru писал, что в Минкомсвязи уточнили график вывозных рейсов в период с 9 по 19 мая. В ведомстве подчеркнули, что регистрироваться на них необходимо на сайте госуслуг. Именно на основе его данных будут формироваться списки пассажиров.