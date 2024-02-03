ВСУ атаковали НПЗ ЛУКОЙЛа: что известно о налете БПЛА на Россию 3 февраля

Фото: МО Украины

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки семи дронов в Волгоградской, Белгородской и Ростовской областях, один из беспилотников упал на Волгоградский НПЗ, вспыхнул пожар. Есть ли жертвы и пострадавшие, что известно об атаке ВСУ 3 февраля?

Как ВСУ атаковали территорию России 3 февраля

Утром 3 февраля Минобороны России сообщило об отражении атаки семи дронов в Волгоградской, Белгородской и Ростовской областях.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей», — говорится в публикации.

Что известно об атаке на НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде 3 февраля

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал атаку украинских беспилотников. Удару подвергся Волгоградский НПЗ.

«Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Рано утром региональное управление МЧС сообщило о возгорании нефтепродуктов в этом районе на площади 300 кв. м, не уточнив причину. К 8 утра пожар потушили.

Волгоградский НПЗ введен в строй в 1957 году, с 1993 года входит в компанию ЛУКОЙЛ под названием «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Это крупнейший производитель нефтепродуктов на юге России, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн. НПЗ находится в Красноармейском районе Волгограда, на юге города.

О падении беспилотника на НПЗ ЛУКОЙЛа сообщали Telegram-каналы и издание V1, которое со ссылкой на местных жителей сообщало о двух взрывах.

Фото: vnpz.lukoil.ru/ru Волгоградский НПЗ

Что известно об атаке в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях 3 февраля

В Белгородской области в ночь на 3 февраля система ПВО ликвидировала очередной БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его сведениям, в результате происшествия пострадал частный дом.

«В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном особняке выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КамАЗ», — написал губернатор

В Воронежской области ПВО ликвидировала украинский БПЛА, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

«Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал чиновник, добавив, что оперативная ситуация в регионе находится на его контроле.

Ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что «ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашей ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет».

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