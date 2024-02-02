«Привести марионетку в чувство»: Коц о признании в США атаки ВСУ на Ил-76 Военкор Коц: США хотят «привести в чувство свою марионетку» в Киеве

Фото: t.me/sledcom_press

Крупные американские СМИ начали сообщать о том, что за крушением российского Ил-76 стоят ВСУ, выпустившие ракету класса «земля — воздух» Patriot, обратил внимание военный корреспондент Александр Коц. В Telegram-канале он привел в пример телеканал ABC News. По мнению военкора, таким образом США хотят «привести в чувство» президента Украины Владимира Зеленского.

Тот факт, что американские СМИ начали откровенно говорить о причинах катастрофы, может свидетельствовать о том, что хозяин пытается привести свою марионетку в чувство, чтобы она была не слишком самостоятельной. И не снимала главкома ВСУ (Валерия Залужного), не посоветовавшись с Вашингтоном, — написал военкор.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российский самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных, был сбит под Белгородом американской системой Patriot. Он подчеркнул, что его заявление основано на результатах экспертизы. Глава государства добавил, что официально просит прислать международных экспертов и провести необходимый анализ произошедшего, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства.

Следственный комитет России также обнародовал данные о типе вооружения, применявшегося для нанесения удара по самолету Ил-76. Согласно результатам анализов украинская армия применила зенитно-ракетный комплекс Patriot. Анализы также подтвердили, что он был изготовлен в США на предприятии компании Raytheon.