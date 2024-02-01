Следователи установили, с помощью чего был сбит самолет Ил-76 СК России: самолет Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, был сбит с помощью американской ЗРК Patriot, говорится в заключении Следственного комитета России. По словам представителей пресс-службы ведомства, на фрагментах объектов, обнаруженных на месте падения самолета, были найдены маркировки компании Raytheon. Анализ с применением методов спектрометрии также подтвердил иностранное происхождение оружия, сбившего самолет.

По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты <...> являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes, — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Представители СК России также уточнили место, из которого была запущена ракета. По версии следствия, украинские военнослужащие запустили ее с территории населенного пункта Липцы Харьковской области. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения террористического акта, продолжается.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы подготовили проект обращения к Конгрессу США в связи с крушением самолета Ил-76. Парламентарии намерены призвать американских коллег осудить Украину за атаку на воздушное судно, а также отказаться от поддержки Киева.