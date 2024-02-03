В Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов МЧС: в Волгограде загорелись нефтепродукты на площади 300 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноармейском районе Волгограда загорелись нефтепродукты, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в 04:42.

По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона, — говорится в публикации.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

При этом Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что в Волгограде беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл», произошел взрыв, который привел к пожару. Telegram-канал SHOT приводит аналогичные данные, по его информации, перед пожаром очевидцы происшествия слышали громкие звуки. Согласно данным SHOT, предприятие «Лукойл-Волгограднефтепереработка», где случился инцидент, является производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода составляет 14,8 млн тонн. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что система радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле предотвратила атаку беспилотника ВСУ. Глава региона уточнил, что возгорания при падении обломков дрона не произошло. Также Евраев добавил, что боевая часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника, содержащая взрывное устройство, обезврежена, угроза безопасности нейтрализована.