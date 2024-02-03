В Сирии рассказали о последствиях авиаударов США МО Сирии: авиаудары США привели к жертвам среди мирных жителей и военнослужащих

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Американские «удары возмездия», нанесенные по востоку Сирии после атаки беспилотников на военную базу США на северо-востоке Иордании, привели к жертвами среди мирных жителей и военнослужащих, заявили в Минобороны республики. В ведомстве отметили, что атака нанесла большой ущерб государственной и частной собственности.

Американские оккупационные войска совершили сегодня неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов на востоке Сирии и около сирийско-иракских границ, в результате ряд мирных жителей и военных погибли, есть раненые, нанесен большой ущерб государственной и частной собственности, — говорится в заявлении.

В Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) ранее сообщили, что Штаты в пятницу, 2 февраля, поразили свыше 85 целей, принадлежавших силам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары наносились в ответ на атаку по американской базе в Иордании.

Президент США Джо Байден рассказал, что удары по объектам в Ираке и Сирии были нанесены по его приказу. По словам главы Белого дома, они продолжатся в то время и в тех местах, которые выберут Штаты. При этом американский лидер подчеркнул, что его страна не стремится к конфликту в Ближневосточном регионе или где-либо еще на планете.