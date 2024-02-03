Американские военные отчитались о результатах ударов по Сирии CENTCOM: авиация США поразила в Ираке и Сирии 85 целей

Фото: Tech. Sgt. Daniel Asselta/Keystone Press Agency/Global Look Press

США в пятницу, 2 февраля, поразили свыше 85 целей, принадлежавших силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии, сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM). Удары наносились в ответ на атаку по американской базе в Иордании.

Вооруженные силы США нанесли удар по более чем 85 целям, при этом многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прибыли из США. В ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов, — говорится в сообщении командования.

Отмечается, что удары были нанесены около 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск). Мишенями стали объекты КСИР и связанных с ним группировок.

Президент США Джо Байден заявил, что удары по объектам в Ираке и Сирии были нанесены по его приказу. По его словам, они продолжатся "в то время и в тех местах, которые мы выберем". При этом американский лидер подчеркнул, что его страна не стремится к конфликту в Ближневосточном регионе или где-либо еще на планете.

Телеканал CNN в свою очередь сообщил, что США не намерены наносить удары по территории Ирана. Источник телеканала указал, что бомбардировки американских сил будут проходить в несколько этапов, но они предусматривают поражение целей вне Ирана.

Ранее СМИ сообщили, что США приступили к нанесению ударов по Сирии. Это стало ответом на недавнюю атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на американскую базу на северо-востоке Иордании. Взрывы прогремели, в частности, в городе Эль-Маядин в восточной провинции Дейр-эз-Зор. Беспилотники США, предположительно, были запущены с базы США на месторождении нефти «Омар». Также американские военные самолеты атаковали союзников Дамаска близ Айн-Али в той же провинции.