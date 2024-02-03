СМИ сообщили об «ударе возмездия» США по Сирии ABC: США ударили по Сирии в ответ на атаку их базы в Иордании

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Телеканал АВС со ссылкой на анонимных должностных лиц сообщил, что США приступили к нанесению ударов по Сирии. По данным СМИ, это стало ответом на недавнюю атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на американскую базу на северо-востоке Иордании.

Позднее телеканал опроверг собственную информацию, указав, что «первоначальная серия ударов» исходила не от Вооруженных сил США. Телеканал Al Arabiya при этом заявил, что проиранские вооруженные формирования в Сирии подверглись атаке авиацией неизвестной стороны. Телеканал Al Jazeera уточнил, что взрывы прогремели в городе Эль-Маядин в восточной провинции Дейр-эз-Зор.



В свою очередь РИА Новости проинформировало, что беспилотники, предположительно, были запущены с базы США на месторождении нефти «Омар». Также источник агентства рассказал, что американские военные самолеты атаковали союзников Дамаска близ Айн-Али в той же провинции.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написало, что в ближайшие выходные американские военные атакуют цели в Ираке и Сирии в ответ на налет на американскую базу в Иордании. По сведениям издания, среди целей — иранские радикалы и объекты. Удары будут многоуровневыми, то есть Вашингтон намерен совместить атаки с «невоенными мерами», чтобы показать Тегерану, что Белый дом не нацелен на эскалацию.

Атака на американскую военную базу в Иордании, расположенную недалеко от границы с Сирией, произошла вечером 27 января. В результате удара погибли трое военных, еще более 30 человек пострадали. Президент США Джо Байден возложил ответственность за это на радикальные группировки, поддерживаемые Ираном.