В США раскрыли план ответных ударов по иранским силам WSJ: США начнут удары по иранским боевикам в Сирии и Ираке в выходные

Фото: US Army

F-35C

Военные США в ближайшие выходные атакуют цели в Ираке и Сирии в ответ на налет на американскую базу в Иордании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, среди их целей — иранские боевики и объекты.

Как рассказал собеседник газеты, удары будут многоуровневыми, то есть Вашингтон намерен совместить атаки с «невоенными мерами», чтобы показать Тегерану, что Белый дом не нацелен на эскалацию. Отмечается, что американская администрация хочет воздействовать на Иран, чтобы поддерживаемые им боевики прекратили нападения на Ближнем Востоке.

Ранее Politico писал, что президент США Джо Байден поручил разработать планы ответного удара на нападение на американских военных в районе сирийско-иорданской границы. Авторы газеты отмечали, что обсуждаемые варианты могут быть гораздо мощнее ранее рассматриваемых. При этом газета допустила, что ответные меры могут еще больше привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Вместе с этим иракская группировка «Катаиб Хезболла», входящая в движение «Исламское сопротивление Ирака», заявила о готовности нанести ответный удар по американским базам на Ближнем Востоке, если Вашингтон предпримет попытку отомстить за гибель трех американских военнослужащих. В группировке заявили, что обладают неким оружием дальнего радиуса действия, способным нанести удар по любой базе США в регионе.

Атака на американскую военную базу в Иордании, расположенную недалеко от границы с Сирией, произошла вечером 27 января. В результате удара погибли трое военных, еще более 30 человек пострадали. Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном.

Как считает экс-президент США Дональд Трамп, атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании свидетельствует о слабости Байдена. Он выразил уверенность, что при его руководстве подобное нападение было бы невозможным.