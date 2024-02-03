США нанесли «удары возмездия» на Ближнем Востоке: что известно

Фото: Lockheed Martin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Телеканал АВС со ссылкой на анонимных должностных лиц сообщил, что США приступили к нанесению ударов по Сирии. По данным СМИ, это стало ответом на недавнюю атаку беспилотных летательных аппаратов на американскую базу на северо-востоке Иордании. Что известно об «ударах возмездия» Соединенных Штатов, к каким последствиям они привели и что еще планирует Белый дом — в материале NEWS.ru.

Какие объекты атаковали США на Ближнем Востоке

Позднее АВС опроверг собственную информацию, указав, что «первоначальная серия ударов» исходила не от Вооруженных сил США. Телеканал Al Arabiya при этом заявил, что проиранские вооруженные формирования в Сирии подверглись атаке авиацией неизвестной стороны. Телеканал Al Jazeera уточнил, что взрывы прогремели в городе Эль-Маядин в восточной провинции Дейр-эз-Зор.

В свою очередь РИА Новости проинформировало, что беспилотники, предположительно, были запущены с базы США на месторождении нефти «Омар». Также источник агентства рассказал, что американские военные самолеты атаковали союзников Дамаска близ Айн-Али в той же провинции.

Как Байден прокомментировал «удары возмездия»

Президент США Джо Байден рассказал, что удары по объектам в Сирии и Ираке были нанесены по его приказу. По его словам, они продолжатся в то время и в тех местах, которые выберут Штаты. При этом американский лидер подчеркнул, что его страна не стремится к конфликту в Ближневосточном регионе или где-либо еще на планете.

Всего Штаты поразили свыше 85 целей, принадлежавших силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Сирии и Ираке, сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM). Удары наносились в ответ на атаку по американской базе в Иордании.

«Вооруженные силы США нанесли удар по более чем 85 целям, при этом многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прибыли из США. В ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов», — говорится в заявлении командования.

Отмечается, что удары были нанесены около 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск). Мишенями стали объекты КСИР и связанных с ним группировок.

CNN в свою очередь проинформировал, что США не намерены наносить удары по территории Ирана. Источник телеканала указал, что бомбардировки американских сил будут проходить в несколько этапов, но они предусматривают поражение целей вне Ирана.

Чего США хотят добиться на Ближнем Востоке

США предпримут дополнительные действия, чтобы добиться прекращения нападений на свои силы в регионе Ближнего Востока, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он отказался уточнить характер готовящихся мер.

«В ближайшие дни будут предприняты дополнительные ответные действия. <...> И сегодня мы увидели первый комплекс ответных мер. Это не последний комплекс ответных мер, который вы увидите. <...> Дополнительные действия будут предприняты, чтобы положить конец этим нападениям [на ВС США] и лишить возможностей для этого Корпус стражей иранской революции», — сказал Кирби.

Он также указал, что Белый дом заблаговременно оповестил руководство Ирака о планах по нанесению авиаударов по объектам, связанным с КСИР.

Кирби уточнил, что цели располагались на трех объектах в Ираке и четырех в Сирии. Он отметил, что в ходе операции, длившейся порядка 30 минут, американская авиация применила «свыше 125 высокоточных управляемых боеприпасов». По его словам, потерь среди самолетов США нет.

Телеканал Al Hadath в свою очередь проинформировал, что в результате ударов жертвами стали по меньшей мере 13 человек. В ответ на произошедшее официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул заявил, что бомбардировки ВВС США являются нарушением суверенитета страны и будут иметь непредвиденные последствия для безопасности Ирака и стабильности во всем регионе.

Что последовало после «ударов возмездия» США

Военная база США в Сирии подверглась ракетной атаке, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. Объект находится в восточной провинции Дейр-эз-Зор близ газового месторождения Конико.

Данных о том, кто совершил обстрел, не приводится. Информация о жертвах и нанесенном ущербе также отсутствует.

Читайте также:

Трое военных США погибли при атаке на американскую базу в Иордании

В США раскрыли план ответных ударов по иранским силам