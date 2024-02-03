США пообещали добиться прекращения атак на свои силы на Ближнем Востоке

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США предпримут дополнительные действия, чтобы добиться прекращения нападений на свои силы в регионе Ближнего Востока, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он отказался уточнить характер готовящихся мер.

В ближайшие дни будут предприняты дополнительные ответные действия. <...> И сегодня мы увидели первый комплекс ответных мер. Это не последний комплекс ответных мер, который вы увидите. <...> Дополнительные действия будут предприняты, чтобы положить конец этим нападениям [на ВС США] и лишить возможностей для этого Корпус стражей иранской революции, — сказал Кирби.

Он также указал, что Белый дом заблаговременно оповестил руководство Ирака о планах по нанесению авиаударов по объектам, связанным с КСИР.

Ранее США приступили к нанесению ударов по Сирии. Взрывы прогремели, в частности, в городе Эль-Маядин в восточной провинции Дейр-эз-Зор. Беспилотники США, предположительно, были запущены с базы Штатов на месторождении нефти «Омар». Также американские военные самолеты атаковали союзников Дамаска близ Айн-Али в той же провинции.

В Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) информировали, что в результате были поражены свыше 85 целей, принадлежавших силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Кирби уточнил, что цели располагались на трех объектах в Ираке и четырех в Сирии. Он отметил, что в ходе операции, длившейся порядка 30 минут, американская авиация применила «свыше 125 высокоточных управляемых боеприпасов». По его словам, потерь среди самолетов США нет.



Телеканал Al Hadath уточнил, что в результате ударов жертвами стали по меньшей мере 13 человек. В ответ на произошедшее официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул предупредил, что бомбардировки ВВС США являются нарушением суверенитета страны и будут иметь непредвиденные последствия для безопасности Ирака и стабильности во всем регионе.

Авиудары наносились в ответ на налет на американскую базу в Иордании, который произошел 27 января. В результате той атаки погибли трое военных, еще более 30 человек пострадали. Президент США Джо Байден возложил ответственность за это на радикальные группировки, поддерживаемые Ираном.