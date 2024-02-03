СМИ сообщили об атаке на военную базу США в Сирии Al Mayadeen: в Сирии атакована военная база США

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Военная база США в Сирии подверглась ракетной атаке, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. Объект находится в восточной провинции Дейр-эз-Зор близ газового месторождения Конико.

Данных о том, кто совершил обстрел, не приводится. Информация о жертвах и нанесенном ущербе также отсутствует.

В ночь на 3 января стало известно, что США приступили к нанесению ударов по Сирии. Взрывы прогремели, в частности, в городе Эль-Маядин в восточной провинции Дейр-эз-Зор. Беспилотники США, предположительно, были запущены с базы Штатов на месторождении нефти «Омар». Также американские военные самолеты атаковали союзников Дамаска близ Айн-Али в той же провинции. В Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что в результате были поражены свыше 85 целей, принадлежавших силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Авиаудары наносились в ответ на налет на американскую базу в Иордании, который произошел 27 января. В результате той атаки погибли трое военных, еще более 30 человек пострадали. Президент США Джо Байден возложил ответственность за это на радикальные группировки, поддерживаемые Ираном.