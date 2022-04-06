Стали известны преемники Жириновского на посту лидера ЛДПР
Среди возможных преемников Жириновского Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов и Михаил Дегтярёв
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
16:59, 06 апреля 2022
Владимир ЖириновскийФото: Yevgeny Philippov/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Вероятными преемниками Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР могут стать в первую очередь Леонид Слуцкий, а также Ярослав Нилов и Михаил Дегтярёв. Об этом сообщил источник в Госдуме РФ, пишет «Интерфакс».
Слуцкий в данный момент, вероятно, основной претендент на должность будущего лидера ЛДПР, вместе с тем рассматривается кандидатура председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции Ярослава Нилова, а также губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, — уточнил собеседник агентства.
Временно исполняющим обязанности по руководству ЛДПР на время организации траурных мероприятий стал Леонид Слуцкий.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Последние два месяца он лечился от коронавирусной инфекции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал лидера ЛДПР «ярким и талантливым» политиком, а его уход — невосполнимой потерей.