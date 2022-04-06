Стали известны преемники Жириновского на посту лидера ЛДПР

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В возрасте 79 лет умер Герой Советского Союза, разведчик-нелегал Михаил Васенков, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России. Отмечается, что смерть наступила в ночь на 6 апреля.

Служба внешней разведки России с прискорбием извещает, что в ночь на 6 апреля на восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке...