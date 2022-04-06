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Стали известны преемники Жириновского на посту лидера ЛДПР

Среди возможных преемников Жириновского Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов и Михаил Дегтярёв
16:59, 06 апреля 2022
Стали известны преемники Жириновского на посту лидера ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press
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Вероятными преемниками Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР могут стать в первую очередь Леонид Слуцкий, а также Ярослав Нилов и Михаил Дегтярёв. Об этом сообщил источник в Госдуме РФ, пишет «Интерфакс».

Слуцкий в данный момент, вероятно, основной претендент на должность будущего лидера ЛДПР, вместе с тем рассматривается кандидатура председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции Ярослава Нилова, а также губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева,уточнил собеседник агентства.

Временно исполняющим обязанности по руководству ЛДПР на время организации траурных мероприятий стал Леонид Слуцкий.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Последние два месяца он лечился от коронавирусной инфекции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал лидера ЛДПР «ярким и талантливым» политиком, а его уход — невосполнимой потерей. 

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