ВС РФ зашли в Шумы, бои у Пятихаток: что происходит в зоне СВО 15 ноября Военкор Борис Рожин: бойцы ВС РФ уничтожили два батальона ВСУ под Купянском

Фото: МО Украины

Бойцы ВСУ смогли занять террикон у населенного пункта Шумы, российские войска штурмуют поселок. Что происходит в зоне СВО 15 ноября?

Что известно о штурме под Горловкой 15 ноября

Как сообщает Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО», 15 ноября бойцы украинкой армии захватили один из терриконов к югу от поселка Шумы на северо-западе от города Горловки.

«Сейчас наши бойцы штурмуют поселок Шумы, дабы обойти террикон и зайти противнику в тыл. Противник перебросил под Горловку 47-бригаду и пытается вынудить нашу армию снять часть резервов с Авдеевки», — писал ресурс.

Эту информацию подтвердил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале, сообщал NEWS.ru.

«Сообщение о том, что под Горловкой идут тяжелые бои, подтверждаю. На одной из окраин (знаю где) стоит двугорбый, как верблюд, террикон. Один из его горбов, дальний от Горловки, противнику удалось взять штурмом. Линия фронта теперь проходит между горбами, по впадине террикона», — заявил он.

Позднее появились сообщения, что бойцы российской армии зашли в Шумы.

«Сообщается, что к северо-западу от Горловки армия России зашла в населенный пункт Шумы. Тем временем противник пытается атаковать южнее в районе терриконов. Идет ожесточенный бой», — пишет «Сводки и Аналитика СВО».

Фото: МО РФ

Какие идут бои в районе Пятихаток 15 ноября

По данным Telegram-канала «НгП раZVедка», бойцы российской армии атаковали позиции ВСУ в населенном пункте Пятихатки на Запорожском направлении.

«Бойцы армии России атаковали и заняли ряд позиций в населенном пункте Пятихатки», — сообщает ресурс.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, российские войска успешно взяли два опорных пункта ВСУ в районе Пятихаток.

«На Запорожском направлении по-прежнему тяжелые бои, несмотря на распутицу. У Вербового еще ряд позиций перешел в серую зону, ВСУ рвутся к северным окраинам села, и пока им удается ВС РФ оттеснять. У Работино атаки идут в сторону Копаней и Новопрокоповки, интенсивность на земле ниже, чем на восточном фланге, но артиллерия работает также плотно», — говорится в сообщении Telegram-канала Олега Царева.

Как ВСУ понесли потери при контратаках в районе Работино и Копаней 15 ноября

«НгП раZVедка» пишет, что украинская армия силами 10-го армейского корпуса проводила контратаки в направлениях поселков Копани и Работино. Успеха атаки ВСУ не имели, украинские войска отошли на исходные позиции, понеся большие потери, добавляет Telegram-канал.

Эту информацию подтверждают слова Рогова. Он отметил, что ВСУ пытались наступать на участке между Работиным и Копанями. В результате было уничтожено не менее четырех единиц бронетранспортеров, а потери противника составили как минимум 100 бойцов, сообщил Рогов.

«Наши ребята, отбив атаку, продвинулись на 700–800 метров», — рассказал он ТАСС.

Фото: МО Украины

Что известно о боях в Крынках 15 ноября

По данным «НгП раZVедка», в районе Крынок на Херсонском направлении украинские войска под натиском ВС РФ были вынуждены отойти из лесопосадок южнее данного населенного пункта.

Telegram-канал добавляет, что подразделения ВСУ предприняли ряд попыток высадки десанта в районе Антоновского моста и малого железнодорожного моста.

«Благодаря своевременной реакции подразделений ВС РФ попытки десанта были пресечены, противник успеха не имел», — пишет «НгП раZVедка».

Как два батальона ВСУ прекратили существование 15 ноября

Как сообщает Telegram-канал Colonelcassad, бойцы ВС РФ продвигаются на Купянском направлении, а ВСУ несут тяжелые потери.

«Под Купянском российские войска с боем продвинулись до окраин Синьковки. Командование ВСУ планирует вывести в тыл 32 механизированную бригаду из-за критических потерь, на ее место ожидается переброска сил из 115 омбр», — пишет ресурс военкора Бориса Рожина.

Похожая ситуация наблюдается в районе Купянско-Масютовского леса, а у села Тимковка российские подразделения продвигаются с двух сторон, пытаясь взять мощный укрепрайон ВСУ в окружение.

«В попытке замедлить наступление противник активно применяет кассетные боеприпасы, что, впрочем, не сильно ему помогает: 2-й и 3-й батальоны 32-й бригады ВСУ фактически прекратили свое существование», — сообщает Colonelcassad.

Фото: МО Украины

ВС РФ атакуют укрепрайоны ВСУ на Бахмутском (Артемовском) направлении

По данным Telegram-канала «Фронтовая птичка», российские войска захватили опорный пункт украинской армии под Бахмутом (Артемовском).

«Бойцы с места сообщают о проведении нескольких удачных контратак на вражеские укрепрайоны. Ранее был захвачен опорный пункт противника. Подразделения ВДВ продолжают планомерно выбивать врага», — докладывает Telegram-канал.

Как пишет «НгП раZVедка», бойцы ВС РФ держат под огневым контролем все подходы в направлении населенного пункта Клещеевка и предпринимают попытки взятия близлежащих высот. Бои продолжаются.

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