Герой России объяснил, что мешает ВСУ отступить из Авдеевки Герой России Липовой заявил, что заградотряды не выпустят ВСУ из Авдеевки

Фото: МО Украины

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что бойцы националистических батальонов не позволят группировке ВСУ отступить из Авдеевки. По его словам, «заградотряды получили четкий приказ».

ВСУ в Авдеевке могут что-либо предпринять против ВС РФ только теоретически. На практике — они оттуда не выйдут, их расстреляют заградотряды из членов националистических украинских батальонов «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и «Кракен», заградотряды получили четкий приказ — расстреливать отступающих. ВСУ в ловушке, — добавил Липовой.

Успехи ВС РФ к северу от Авдеевки подтверждаются сообщениями военных корреспондентов и околовоенных источников. Так, по данным Telegram-канала «Рыбарь», удалось расширить зону контроля на северо-запад от железной дороги у Степового, а также закрепиться у восточных окраин самого села. По данным канала «Два майора», расширена зона контроля у населенного пункта Степовое на северном выступе фронта. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ранее заявил, что 2023 год станет поворотным в конфликте на Украине. По его словам, ВСУ будут продолжать наступление. Со стороны Запада же потребуется еще больше антироссийских санкций и помощи Киеву с системой противовоздушной обороны, подчеркнул он.