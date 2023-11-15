Сладков подтвердил, что под Горловкой идут тяжелые бои Сладков: ВСУ закрепились на одном из терриконов под Горловкой

Фото: МО РФ

Под Горловкой в ДНР идут тяжелые бои, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, в ходе противостояния украинским войскам удалось закрепиться на одном из терриконов. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Сообщение о том, что под Горловкой идут тяжелые бои, подтверждаю. На одной из окраин (знаю где) стоит двугорбый, как верблюд, террикон. Один из его горбов, дальний от Горловки, противнику удалось взять штурмом. Линия фронта теперь проходит между горбами, по впадине террикона, — написал Сладков.

Он добавил, что в текущей ситуации не нужно искать виноватого, поскольку так сложились многочисленные обстоятельства. Сладков отметил, что российские войска сейчас штурмуют вторую вершину, восстанавливая положение.

Командир на том направлении опытный и грамотный, ситуация наверху известна, паники нет. Идет работа, — резюмировал он.

Ранее Сладков заявил, что власти Украины напрасно пытаются придать оптимизм войскам, обороняющим Авдеевку. По его мнению, этот город, ставший украинской крепостью, обречен.

Также военкор отмечал успехи Вооруженных сил России в районе Клещеевки на Артемовском направлении. По официальным сообщениям, населенный пункт находится в зоне предполья российских сил. Однако Сладков заявил, что пока не может подтвердить эти данные. Он также подчеркнул, что ВСУ пытаются пробиться в сторону Вербового в Запорожской области, однако несут большие потери.