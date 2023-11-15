Уничтожены целые батальоны: ВС РФ устроили «огненный ад» в Крынках для ВСУ Сальдо: ВС РФ устроили «огненный ад» и «новый Бахмут» для ВСУ в Крынках

Фото: МО РФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об обстановке в районе села Крынки на левом берегу Днепра. Что известно об украинской операции по форсированию реки?

Что рассказал Сальдо о ситуации в Херсонской области

Глава Херсонской области отметил, что сейчас некоторые СМИ спекулируют на теме нахождения бойцов ВСУ в Крынках (левобережье находится под контролем ВС РФ), вводя читателей в заблуждение. В связи с этим он решил прояснить ситуацию, опираясь на информацию от военных группировки «Днепр».

Как уточняет губернатор, на всем участке левого берега Днепра от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот ВСУ. Преимущественно, это мелкие группы, подчеркнул он.

«Противник смог вообще переправиться, на какое-то время посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали ее уничтожать. То есть, говоря по-простому, забросал мясом», — указывает Сальдо.

Какие потери ВСУ в этом районе

По словам губернатора, на переправе и во время нахождения на левом берегу Днепра украинские войска уже потеряли не менее полутора-двух полновесных батальонов. Сальдо уточнил, что среднее время жизни украинского солдата на левом берегу — чуть больше двух суток.

Фото: МО Украины

«Однако теперь подтянуты наши дополнительные силы. Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. Сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам. Только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни боевиков», — сообщил глава Херсонской области.

Он добавил, что почти каждый день в плен сдаются новые группы украинских солдат: от 2–3 до 11–13 бойцов.

ВС РФ устроили армии Украины «очередной Бахмут»

Сальдо пишет, что операцию по форсированию Днепра Украина готовила долго и под руководством инструкторов НАТО. По его словам, это был последний шанс президента Украины Владимира Зеленского показать Западу достойный результат.

«Стянули лучшую военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наемников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, к 15 декабря — Геническ. Однако уже очевидно, что эти планы подобно „Барбароссе“ полетели в тартарары», — подчеркнул губернатор.

Глава Херсонской области выразил уверенность, что у украинских войск больше нет шансов вырваться на оперативный простор на левом берегу Днепра.

«Мы им устроили „очередной Бахмут“, теперь Приднепровский. Под таким названием эта горе-операция и войдёт в историю, если уж киевский главарь так сильно хочет», — констатировал Сальдо.

Что еще известно о ситуации в районе Крынок

Крымская редакция РИА Новости 15 ноября сообщила, что военные группировки войск «Днепр» разбили скопление бойцов ВСУ у Крынок. Потери украинской армии составили 27 солдат.

Фото: МО РФ

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на Херсонском направлении уничтожено скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки», — пишет издание со ссылкой на экстренные службы Херсонской области.

Что писали западные СМИ о ситуации на Днепре

Морские подразделения ВСУ совершают «дерзкие переходы» через Днепр, при помощи которых они рассчитывают возобновить наступление. В целом украинская армия стремится нарастить количество сил и отбить потерянные территории. Кроме того, Киев сосредоточился на стягивании военной техники.

По данным WSJ, украинские солдаты называют эту попытку наступления последней.

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