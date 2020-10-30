Врач рассказал о состоянии испытателей вакцины «Спутник V» старше 60 лет

https://static.news.ru/photo/fba5d538-1b1b-11eb-ab43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Побочных эффектов при вакцинировании добровольцев старшего возраста российским препаратом Спутник V" не выявили ни у одного участника испытаний, сообщил руководитель клинического исследования, главный кардиолог управления делами президента, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.

Первую дозу вакцины волонтёры этой возрастной группы (28 человек) получили 28 октября, за их состоянием наблюдают медики в стационаре. Вторая группа добровольцев подключится к испытаниям 1 ноября, всего в исследования планируется включить 110 человек, пишут «Известия».

Отбор участников продолжается. В исследованиях не могут участвовать люди с онкологическими заболеваниями, пациенты, которые получают онкопрепараты, иммуносупрессивную терапию, больные вирусными гепатитами и перенёсшие острый инфаркт или инсульт в течение года, а также аллергики. Пациенты с сахарным диабетом и другими системными заболеваниями допускаются.

По словам Ломакина, во время предыдущих испытаниях вакцины в младшей возрастной группе в течение первых двух суток после введения препарата у большинства добровольцев наблюдалось предгриппозное состояние.

Ни у одного участника исследований старшей возрастной группы из тех, кто 28 октября получил вакцину, этих реакций отмечено не было, — подчеркнул руководитель исследования.

Как пояснил специалист, это говорит о том, что у людей старшей возрастной группы иммунная система немного супрессирована, поэтому их организмы ярко не реагируют. И это «очень хороший факт», добавил Ломакин.

Предварительные выводы по результатам исследования станут известны позже.

Мы сможем сделать предварительные выводы, когда наступит 42-й день. Потому что на основе предыдущих исследований есть все основания полагать, что в эффективности и безопасности терапии можно убедиться уже к 42-му дню. Но формально исследование продлится 180 дней и закончится где-то весной, — сказал эксперт.

Как писал NEWS.ru ранее, в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (ANVISA) переданы документы от Российского фонда прямых инвестиций и бразильской компании Quimica Farmaceutica Nacional для регистрации вакцины от коронавируса, разработанной в центре имени Гамалеи, «Спутник V».