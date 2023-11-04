Возвращение Пугачевой, «хрен» Медведева, начало морозов: что будет дальше

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Сюрпризы погоды и скорое наступление зимы, обида датских пивоваров из компании Carslberg на то, что их долю в российском бизнесе передали под управление государства, громкое возвращение народной артистки СССР Аллы Пугачевой в Россию — эти события стали одними из главных на неделе. Подробности — в обзоре NEWS.ru.

Когда наступит зима в 2023 году

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала NEWS.ru, что метеорологическая зима должна прийти в столичный регион в середине ноября, когда температура станет отрицательной в течение длительного времени. По ее словам, расчеты синоптиков показывают, что теплая погода закончится во второй половине месяца.

«Метеорологическая зима должна прийти в середине ноября, когда температура устойчиво, во всяком случае в течение какого-то длительного времени, становится отрицательной. Будем рассчитывать, что и в этом году погода будет придерживаться этих рамок. Расчеты говорят о том, что теплая погода закончится во второй половине ноября. Устойчивая отрицательная температура будет наблюдаться во второй половине месяца», — сказала Позднякова.

Синоптик не исключила осадки в виде снега во второй половине ноября, однако пока сложно утверждать, будет ли образован снежный покров в Москве в конце месяца.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Медведев ответил обиженным на РФ датским пивоварам

Гендиректор Carlsberg Джейкоб Арка-Андерсен обвинил российские власти в воровстве. Он заявил, что они украли бизнес компании в РФ. Датчанам ответил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он написал в Telegram-канале, что долю датских пивоваров в российском бизнесе передали под управление государства, на что они и обиделись. По его словам, компания ушла из РФ по политическим причинам и ожидала, что получит деньги после введения санкций и помощи Украине. Однако вместо прибыли она может рассчитывать лишь на благодарность за инвестиции в российский бюджет, отметил политик.

«Мы вам — санкции, а украинскому режиму — оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги! И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту», — написал Медведев.

Политик добавил, что «шавки» осознали свою роль «в цирке уродов» и начали надрывно скулить. По его словам, компания прекратила работу и поставки, а также отказалась от исполнения своих обязательств. Теперь она вносит свою лепту в современное российское оружие, подчеркнул Медведев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о возвращении Пугачевой в Россию

На этой неделе народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию. По данным Telegram-канала Baza, певица въехала на территорию РФ вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области.

«Затем Пугачева села в черную Camry и уехала. Артистка приехала в Россию одна. Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с ней не было», — сообщает источник.

Свидетели ее возвращения уточняют, что якобы Алла Пугачева при пересечении погранперехода скрывала лицо платком.

За двое суток до своего возвращения на родину Алла Пугачева впервые за четыре месяца опубликовала в социальных сетях короткую фразу: «Живем дальше». Публикацию артистка сопроводила фотографиями с супругом и кадрами их детей — двойняшек Лизы и Гарри.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, после обострения израильско-палестинского конфликта в подмосковном замке Пугачевой и Галкина активизировался персонал и начались ремонтные работы.

«В подмосковном замке Пугачевой и Галкина снова закипела жизнь: рабочие снуют туда-сюда. Дворец в деревне Грязь Одинцовского района посещал специалист в области энергетики, который занимается изготовлением электроинфраструктуры для крупных объектов. А позже другой рабочий, обслуживающий участок, на Camry отправился в магазин закупаться», — сообщил источник.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Максим Галкин в конце октября улетел из Израиля, где вместе с Пугачевой и детьми жил последние полтора года. За последние две недели артист побывал на Кипре, в Польше, Молдавии и Лондоне, где у него состоялись концерты.

По данным СМИ, последний раз Галкина видели на Кипре вместе с дочерью. По информации журналистов, у семьи в Лимасоле есть вилла на берегу моря, которая была куплена в 2017 году. Апартаменты расположены в одном из самых дорогих жилых комплексом города — в башне One. Пентхаус артистов занимает площадь с 35-го по 37-й этажи.

5 ноября Галкин должен был дать концерт в пригороде Хайфы — городе Кирьят-Моцкин, однако 2 ноября он объявил об отмене всех выступлений в Израиле, запланированных до конца года. Свое решение шоумен объяснил тем, что в стране действует военное положение, из-за которого закрыты все площадки, а общественные собрания находятся под запретом.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru заявил, что Алла Пугачева вернется в Россию, когда по каким-либо причинам ее жизнь на родине будет лучше и заманчивее, чем за границей.

«Было удобно в Израиль — поехали в Израиль, в Израиле стало горячо. Сначала заявили, что пойдут воевать, потом выяснилось, что воевать надо будет долго и серьезно, поехали на Кипр. Я не сомневаюсь, что если в России для Пугачевой и Галкина по каким-то причинам станет лучше и заманчивее, чем на Кипре или где-то еще, то они приедут сюда, даже будут стараться», — сказал Шолохов.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также заметил, что Аллу Пугачеву из России никто не выгонял, поэтому она беспрепятственно может вернуться обратно в любое время.

«Насколько мне известно, она может вернуться в Россию, домой, ее никто не выгонял. Давайте смотреть на вещи прямо: к ней как было отношение как к великой певице, так и осталось, несмотря на все то, что она говорила или не говорила», — заявил он в интервью NEWS.ru.

Пригожин также отметил: скорее всего, артистке «по фигу вообще» на сплетни и слухи, поскольку за длительные годы публичной жизни она обросла «броней».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иосиф Пригожин

Как сообщали СМИ, поздно вечером 2 ноября Пугачева вернулась в свой подмосковный замок в деревне Грязь. В Сети опубликованы кадры, как люксовый автомобиль с Примадонной въезжает через ворота на территорию замка.

На кадрах видно, как охранник в маске открывает высокие ворота, туда въезжает автомобиль, в котором, предположительно, находится артистка, после чего ворота сразу же закрываются.

Как выяснили побывавшие в деревне Грязь журналисты NEWS.ru, мнения соседей Пугачевой и Галкина по поводу возвращения артистки разделились: одни ждут семейную пару обратно, другие называют звездную чету предателями.

В Кремле также отреагировали на возвращение Пугачевой: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что любой законопослушный гражданин России имеет право свободно покидать страну и приезжать обратно.

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