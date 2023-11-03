Военкор Котенок показал подбитый «Ланцетом» танк Т-72 ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео с уничтоженным танком Вооруженных сил Украины Т-72. По информации военкора, бронемашина была ликвидирована российским беспилотным дроном-камикадзе «Ланцет».

На видеокадрах показано, как вокруг танка ходит украинский военный и снимает последствия попадания беспилотника. По словам бойца ВСУ, экипаж выжил, однако получил ранения.

2 ноября Минфин США ввел санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке «Ланцетов», а также членов его семьи. Рестрикции затронули военно-промышленный комплекс РФ и поддерживающие его структуры

Ранее сообщалось, что спецназ Центрального военного округа Вооруженных сил России успешно применяет бесшумный миномет «Галл» на Краснолиманском направлении. Бойцы рассказали, что это оружие показывает высокую эффективность в работе на передовых позициях в зоне СВО, поскольку позволяет наносить неожиданные удары.

Российские военнослужащие также уничтожили немецкий танк Leopard, переданный Украине странами НАТО. Он был поражен FPV-беспилотником, управляемым оператором от первого лица. Дрон попал в заднюю часть башни Leopard.