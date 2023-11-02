США ввели санкции против разработчика российских дронов-камикадзе «Ланцет» США включили в список санкций против России более 30 физлиц и почти 200 компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Минфин США расширил санкционный список по России, включив в него более 30 физических лиц и около 200 организаций. Вашингтон ввел санкции в том числе против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке дронов-камикадзе «Ланцет», а также членов его семьи. Новые ограничения направлены на военно-промышленный комплекс РФ и поддерживающие его структуры. сообщается на сайте федерального казначейства США.

Новые санкции США также коснулись АФК «Система» и ФАУ «Роскапстрой». В так называемый SDN-лист попал и венчурный фонд Sistema SmartTech, из капитала которого в конце сентября вышла АФК «Система». На фоне объявленных санкций акции «Системы» на МосБирже к 17:16 упали в цене на 2,49%, до 16,5 рубля за бумагу.

Под рестрикции подпали Абсолют банк, «ХКФ Банк», Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и банк «Русский стандарт».

Ограничения затронули проект «Арктик СПГ-2» и корпорацию «Аеон». Под санкциями США оказались научно-технический центр «Газпром нефти» и предприятия «Газпром нефть — Каталитические системы». Рестрикции коснулись и МГТУ имени Баумана.

В черный список США также попали заместители главы Минпромторга Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных. Среди физических лиц, в отношении которых введены санкции, помимо граждан России также фигурируют выходцы из Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран. Среди юрлиц санкционный список пополнили компании из Китая, ОАЭ, Турции, Монголии, Люксембурга, Швейцарии и других государств.

Евросоюз между тем готовит 12-й пакет санкций против России, который будет включат торговые ограничения на общую сумму $5,3 млрд. По данным Bloomberg, ЕС внесет в санкционный список еще порядка 100 физлиц и 40 юрлиц, рестрикции коснутся экспорта сварочного оборудования и химической промышленности. По информации источников, Брюссель ставит своей целью «ограничить возможности Кремля кормить свою военную машину».