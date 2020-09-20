Вирусолог отметил странность распространения коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/2403bcfe-fad6-11ea-a850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Схема распространения коронавируса в России отличается от таковой в других странах, считает сотрудник Центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые несильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже, — цитирует вирусолога URA.RU.

Также он отметил, что пока в Европе говорят о подходе второй волны инфекции, в России всё ещё идёт первая волна, а второй может и не быть. По мнению академика, через полгода или год россияне смогут больше не беспокоиться о коронавирусе благодаря стараниям учёных.

Через полгода-год это уже не будет проблемой. Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить заражённых. За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнём забывать, — резюмировал Ершов.

Как писал NEWS.ru ранее, количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, превысило в США 200 тысяч. Всего COVID-19 официально подтвердили у 6,76 млн. жителей Соединённых Штатов.